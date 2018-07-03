Вторник, 3 Июль, 15:38

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Квартиры какого застройщика вы бы предпочли купить в Барнауле?

Спецпроекты

Форум

$ 63,14
€ 73,47
412997
26°
Обь
409см -15

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Чемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Рост цен на топливо обошелся алтайским аграриям в 4 млрд рублей

, ИА "Амител"
Власти региона и Минсельхоз обсуждают меры поддержки, но конкретных решений пока нет

Фото: Александра Черданцева

Около 3,5-4 млрд рублей дополнительно потратили аграрии Алтайского края из-за рост цен на топливо. Об этом врио губернатора Виктор Томенко рассказал в интервью ТАСС.

"На весь цикл сельскохозяйственных работ нам нужно примерно 190 тысяч тонн топлива, и, по нашим расчетам, затраты на него выросли на 3,5–4 млрд рублей. Но многие хозяйства заранее закупили топливо по тем еще, приемлемым ценам, поэтому точный расчет размера потерь или дополнительных расходов представить сложно. Но потери есть", — прокомментировал Томенко.

Он добавил, что сейчас краевые власти совместно с федеральным Министерством сельского хозяйства обсуждают варианты поддержки аграриев.

"Пока нет решения, но будем ставить вопрос о возможной хотя бы частичной компенсации финансовых потерь селянам", — добавил глава региона.

Он напомнил, что этот аграрный сезон дается региону не легко: малоснежная зима, сильно промерзшая почва, сильные дожди весной привели к позднему началу посевной.

"Мы ввели режим ЧС, чтобы аграрии себя почувствовали более защищенными в решении вопросов с партнерами, с банками, с государством. Есть большая вероятность, что осень будет более долгой и приемлемой для вызревания и уборки. Тогда все у нас будет нормально. Если этого не случится, могут быть проблемы. Но пока мы настроены на то, чтобы готовиться к уборке урожая. Готовиться в те сроки, которые фактически выстраиваются исходя из того, что поздно была посевная", — добавил он.

 

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

3.07.2018 13:42
- гость -

Безтыжие, сначала задирают цены на топливо для крестьян, а потом депингуют цены на сельхоз -продукты, и все это "типа не видит " правительство

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
15:34
Трое жителей Горно Алтая идут под суд за кражу племенных коров 0
15:23
Магнитная буря накроет Землю 23 июля 0
15:12
Более 5,5 тысяч жителей Горного Алтая лишили права выезда из РФ за долги 0
15:04
СМИ узнали о планах Трампа провести переговоры с Путиным один на один 0
15:00
Реализация прежней политики в обновленном составе 0
14:49
Барнаульцы жалуются на огромную яму, зияющую прямо на остановке автобусов 0
14:35
СМИ: в Китае разработали "лазерный АК-47" 0
14:22
Известный актер совершит восхождение на алтайскую гору Белуху 2
14:11
Ждите новую бурю: в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение 3
14:05
Фанат автоспорта и актёр без образования: 10 интересных фактов о Томе Крузе 1
13:50
Суд по делу о гибели "Титаника": топ-5 неофициальных версий крушения 3
13:41
Автомобиль "Жигули" угодил в большой провал на дороге в центре Барнаула 1
13:33
Россияне рассказали, за что чаще всего получают штрафы 0
13:23
Британские СМИ узнали о двух подозреваемых в нападении на Скрипалей 0
13:15
Рост цен на топливо обошелся алтайским аграриям в 4 млрд рублей 1
13:01
Упали с 15-метровой высоты: подробности гибели рабочих на заводе в Барнауле 16
12:52
Лучшие короткометражки молодых режиссёров показали в Барнауле 0
12:40
Низкие зарплаты: Виктор Томенко назвал главную проблему Алтайского края 7
12:34
Центробанк пошутил, что предсказал победный прыжок Акинфеева на купюре к ЧМ 1
12:21
Виктор Томенко рассказал, когда стал футбольным болельщиком 3
12:13
Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе дифтерии на Украине 2
12:02
Привет из 1993-го: Диагностический центр Алтайского края отмечает 25-летие 3
11:49
Алтайские гиревики завоевали пять медалей на юношеском чемпионате Европы 0
11:32
Размер имеет значение: как выбрать качественные саженцы винограда 0
11:23
Названы самые частые проблемы со здоровьем у отпускников в России 0
11:12
Алтайский край выводят из режима ЧС, объявленного из-за проблем с посевной 0
11:04
Путешествие как искусство: лучшие тревел-фотографии года 0
10:50
Российские миллиардеры разбогатели на 3,3 миллиарда долларов с начала года 17
10:37
Грозы продолжают воспламенять леса Алтайского края 0
10:23
Составлен топ-13 лучших летних песен 0
10:11
Жгут по полной: потребление энергии растет в Барнауле во время матчей ЧМ 4
10:03
Букмекеры получили рекордную прибыль после матча Россия - Испания 1
09:49
Барнаульцы жалуются на обрушение дороги после проливных дождей 0
09:34
Указ Путина об "украинских" названиях полков поставил Киев в тупик 2
09:23
Ночной пожар произошел в многоквартирном доме в Бийске 0
09:14
В России вступили в силу поправки в закон о нетрезвом вождении 4
09:08
Отключены светофоры на пересечении шоссе Ленточный бор и Южного тракта 2
08:56
Сергей Шубенков установил рекорд в беге на 110 метров с барьерами 15
08:41
Заторы в четыре балла образовались на дорогах Барнаула утром 3 июля 0
08:23
В Генштабе ВСУ подписали указ о декоммунизации украинской армии 0
08:06
От присяги до отставки: видеохроники второго президентского срока Ельцина 7
07:50
От супов до десертов: готовим из клубники на Кухне.Amic.ru 1
07:34
Отдых в шаговой доступности: что посетить и где остановиться в Новосибирске 0
07:19
Шермиции на сибирской земле: как казаки на Алтае в ловкости соревновались 1
07:03
Дизайнерскую квартиру с видом на Обь продают в Барнауле за 10 млн рублей 5
07:00
Страховые представители в системе ОМС: кто это и для чего они нужны 0
06:48
Неожиданные блюда из алтайских продуктов могут появиться в сибирских кафе 0
06:32
ЧМ-2018 глазами журналиста Amic.ru: часть 2, или сербский десант в Самаре 1
06:17
Шквалистый ветер, грозы и град ждут жителей Алтайского края 3 июля 0
06:01
Женская доля: от справедливороссов на выборы губернатора Алтая идет Суслова 12
05:05
Украинцев возмутил выход Земфиры с флагом РФ на сцену в Минске 5
04:04
День ГИБДД отмечается в России 3 июля 0
03:08
В Москве арестован мужчина, взявший в заложницы работницу "Дикси" 0
02:18
СМИ сообщили об отставке пресс-секретаря Медведева 6
01:03
Вандалы уничтожили памятник Пушкину во Львовской области 1
00:04
МЧС отчиталось об итогах массовой проверки безопасности в российских ТЦ 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.