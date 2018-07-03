Рост цен на топливо обошелся алтайским аграриям в 4 млрд рублей

Около 3,5-4 млрд рублей дополнительно потратили аграрии Алтайского края из-за рост цен на топливо. Об этом врио губернатора Виктор Томенко рассказал в интервью ТАСС.

"На весь цикл сельскохозяйственных работ нам нужно примерно 190 тысяч тонн топлива, и, по нашим расчетам, затраты на него выросли на 3,5–4 млрд рублей. Но многие хозяйства заранее закупили топливо по тем еще, приемлемым ценам, поэтому точный расчет размера потерь или дополнительных расходов представить сложно. Но потери есть", — прокомментировал Томенко.

Он добавил, что сейчас краевые власти совместно с федеральным Министерством сельского хозяйства обсуждают варианты поддержки аграриев.

"Пока нет решения, но будем ставить вопрос о возможной хотя бы частичной компенсации финансовых потерь селянам", — добавил глава региона.

Он напомнил, что этот аграрный сезон дается региону не легко: малоснежная зима, сильно промерзшая почва, сильные дожди весной привели к позднему началу посевной.

"Мы ввели режим ЧС, чтобы аграрии себя почувствовали более защищенными в решении вопросов с партнерами, с банками, с государством. Есть большая вероятность, что осень будет более долгой и приемлемой для вызревания и уборки. Тогда все у нас будет нормально. Если этого не случится, могут быть проблемы. Но пока мы настроены на то, чтобы готовиться к уборке урожая. Готовиться в те сроки, которые фактически выстраиваются исходя из того, что поздно была посевная", — добавил он.