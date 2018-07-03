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Суд по делу о гибели "Титаника": топ-5 неофициальных версий крушения

, ИА "Амител"
Разбираемся в трагедии "Титаника", оставившей печальный и загадочный след в мировой истории

Фото: Iqformat.club

3 июля 1916 года в Лондоне прошел суд по делу о крушении "Титаника". Самая известная катастрофа двадцатого столетия произошла в ночь с 14 по 15 июля 1912 года в Атлантическом океане. Лайнер двигался по маршруту Саутгемптон-Нью-Йорк с 2208 пассажирами на борту, из них выжили только 1500. По официальной версии, "Титаник" столкнулся с айсбергом, получил крупные повреждения и полностью затонул спустя 2 часа 40 минут. Недалеко от места крушения находились и другие судна. Стэнли Лорд, капитан одного из таких пароходов с названием "Калифорния", подвергся моральному осуждению за неоказание необходимой помощи, А оправдан главнокомандующий был лишь после смерти, когда установили, что близ его парохода находился норвежский корабль "Самсон", который передвигался с браконьерским грузом. Именно его огни Стэнли Лорд принял за свет "Титаника", поэтому не смог вовремя среагировать.

На основе этой истории, режиссер Джеймс Кэмерон снял фильм-катасторфу с одноименным названием. Картину удостоили премиями "Оскар", "Золотой глобус", "Грэмми" и другими. В ленте он показал основную версию, а мы решили вспомнить остальные гипотезы крушения.

"Теория заговора"

Данная версия впервые была опубликована в книге "Загадка Титаника". Её авторы, Робин Гардинер и Дэн Ван Дер Ватт, выдвинули теорию о том, что затонувшим судном является брат-близнец "Титаника" — "Олимпик", построенный годом ранее. Главным основанием версии являлось раннее повреждение "Олимпика" после столкновения с крейсером "Хоук". После чего его вроде как специально отправили в район льдов для получения страховых выплат. Гипотеза существовала до тех пор, пока из глубин моря не достали деталь с номером "401",которая принадлежит "Титанику". "Олимпик" же значился под числом "400".

"Пожар в угольном отсеке"

Эту теорию выдвинул эксперт, исследовавший историю "Титаника", Рэй Бостон. По его словам, пожар возник в шестом трюме судна ещё до его отправки, но владелец корабля посчитал, что успеет добраться до Нью-Йорка и потушить пожар после высадки пассажиров. Корабль вышел в море с огнём на борту, и, вопреки всем предупреждениям о столкновении с айсбергом, набрал большую скорость в ночное время, случилась авария и произошел взрыв.

"Незамеченная торпеда"

Существует мнение, что "Титаник" затонул не из-за столкновения с айсбергом, а потому, что был торпедирован немецкой подводной лодкой. Но данная теория не имеет весомых аргументов и опровергается тем фактом, что подобная атака была бы замечена пассажирами и членами экипажа.

"Проклятие фараонов"

Эта мистическая вариация иначе обосновывает действия капитана "Титаника". По легенде, некий лорд Кэнтервиль перевозил на судне египетскую мумию жрицы-прорицательницы. Из-за своей исторической ценности, ее оставили возле капитанского мостика. И именно она повлияла на рассудок капитана.

"Погоня за голубой лентой Атлантики"

Так называемая "голубая лента Атлантики" — престижный приз в судоходстве,присуждаемый за рекордную скорость пересечения Северной Атлантики. В XX веке премией обладало конкурентное для "Титаника" судно "Мавритания". Именно поэтому президент компании, которой принадлежал "Титаник", настаивал на том, чтобы лайнер прибыл на место назначения на сутки раньше, тем самым завоевав приз. Эдвард Смит, капитан лайнера, послушался президента и пренебрег жизнями людей.

На сегодняшний день самой актуальной остается официальная версия крушения лайнера. Остальные же опровергаются или изменяются с течением времени, хотя остаются не менее интересными для любопытных читателей.

Оксана Колбасова

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Комментарии

3.07.2018 14:27
Kimi

Амик!!!! Вы чего?????
с 14 на 15 АПРЕЛЯ!!!!! 1912 года погиб Титаник!!!!!!
Ну вы даете!

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3.07.2018 14:30
Kimi

И спаслось не 1500, а порядка 700.
Википедию чтоль откройте....

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3.07.2018 14:57
- гость -

Капец, как можно было написать, что они в июле утонули. Был апрель, ледяная вода, и действительно их не более 700 человек спаслось

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