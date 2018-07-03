Фото: twitter.com
Пресс-служба Банка РФ пошутила про "ногу Акинфеева", заявив, что предсказала этот момент из матча Россия — Испания на 100-рублевой купюре, выпущенной к ЧМ-2018. Об этом пишет "Чемпионат".
В Центробанке отметили сходство голографического знака на банкноте со снимком, на котором изображен вратарь российской сборной Игорь Акинфеев, отбивающий ногой решающий мяч в серии пенальти в матче 1/8 финала.
"Прогнозирование всегда было нашей сильной стороной", — гласит подпись к изображению, размещенному в официальном Twitter-аккаунте ЦБ РФ.
Напомним, в матче Испания — Россия основное время закончилось со счетом 1:1. Победитель определился в серии пенальти — 4:3 в пользу сборной РФ. В четвертьфинале российские футболисты встретятся с хорватами в Сочи.
Прогнозирование всегда было нашей сильной стороной ⚽— Банк России (@bank_of_russia) 2 июля 2018 г.
#ногаакинфеева pic.twitter.com/MzMHM44zNB
Комментарии
"Прогнозирование всегда было нашей сильной стороной", — гласит подпись к изображению, размещенному в официальном Twitter-аккаунте ЦБ РФ.
Именно поэтому переведя валютные резервы из евро в доллары ЦБ потерял 4.5 миллиарда долларов, видимо прогнозировал купюры (ирония)