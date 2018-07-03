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Низкие зарплаты: Виктор Томенко назвал главную проблему Алтайского края

, ИА "Амител"
По словам врио губернатора, по данному показателю наш регион очень сильно отстает от других сопоставимых регионов Сибири

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Низкие зарплаты являются одной из самых главных проблем Алтайского края, уверен временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Томенко.

В интервью ТАСС региональный руководитель, отвечая на вопрос о системных проблемах края, подчеркнул: "Главные сложности существуют в социально-экономической сфере, и в первую очередь это низкие зарплаты. За прошлый год средняя заработная плата в крае составила 22,7 тысячи рублей — это самая маленькая оплата труда в Сибирском федеральном округе. Причем отрыв от других регионов огромный — на строчку выше нас, среди сопоставимых по масштабу с нами регионов, Омская область, где средняя зарплата примерно 31 тысяча рублей".

По словам Виктора Томенко, сегодня предстоит сделать заметные шаги для оправдания ожиданий людей.

"Надо заниматься развитием экономики, надо использовать конкурентные преимущества в виде географического положения, природы и климата Алтайского края. Здесь есть ярко выраженные возможности для развития аграрного комплекса. С другой стороны, здесь может развиваться и промышленность. Над этим и будем работать. Нерешаемых проблем нет", — добавил он.

Напомним, что на протяжении очень долгого времени средние заработные платы в Алтайском крае остаются самыми низкими среди всех регионов Сибирского федерального округа.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

3.07.2018 12:59
гость

Это еще статистика в общую кучу считает зп руководителей и сотрудников, а если посчитают раздельно, то и 10 тыс не наберется! Руководитель 500 тыс / мес , сотрудники по 8 - 11 тыс. и плевали они на закон запрещающий 10 кратный разрыв!

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3.07.2018 13:14
- гость -

Спасибо, Кэп!
А что же с этой информацией мы будем делать?
А ни-фи...

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3.07.2018 13:15
- гость -

Критиковать предудущего губера без озвучки фомилии можна, али как?

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