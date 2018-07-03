Том Круз – выдающийся американский киноактер, режиссер и продюсер, известный по главным ролям в картинах "Человек дождя", "С широко закрытыми глазами", "Магнолия", серии фильмов "Миссия невыполнима" и так далее. Он обладатель премии "Золотой глобус" и номинант на "Оскар". В честь его дня рождения, корреспондент Amic.ru собрал несколько интересных фактов о нем.

1) Том рос очень закомплексованным ребенком. Больше всего его беспокоил низкий рост. Для того,чтобы хоть как-то вытянуться,он занимался спортом.

2) Его семья жила не очень богато, поэтому родители были вынуждены переезжать с места на место в поисках работы. Из-за этого к 14 годам Круз сменил 15 школ.

3) У актера врождённая дислексия (неправильное восприятие букв в тексте — прим. ред.). Но с возрастом он научился жить с этим недугом, который не помещал ему стать звездой.

4)Том Круз — амбидекстр и может выполнять двигательные действия правой и левой рукой с одинаковой скоростью. У таких людей равномерно развиты оба полушария мозга, они способны быстро и эффективно принимать решения.

5) Он никогда не обучался актёрскому мастерству, а свою кинокарьеру начал с небольшой роли, пройдя кастинг в фильм "Бесконечная любовь".

6) Круз фанат автоспорта, как в кино, так и в жизни. Для съёмок "Миссия невыполнима-3" он прошёл специальный курс обучения в мотошколе. Кстати, все трюки в этом боевике Том выполняет сам.

7) Выбор религии Том Круз остановил на сайентологии.

8) Его третья жена Кэти Холмс ради него отказалась от мяса и приняла сайентологические взгляды. Кстати, их первый ребенок родился в полной тишине, что требуют саентологические правила, а Том Круз пообещал съесть плаценту после появления малыша.

9) Том Круз снялся как минимум в 100 фильмах.

10) Очень успешным для Круза стал 1996 год. Ему предложили главную роль в детективном боевике "Миссия невыполнима". Фильм за короткий срок стал очень популярен и принёс актеру гонорар в размере 75 млн долларов. Ленты под этим названием выходят до сих пор, а новая часть картины появится на большом экране 26 июля 2018 года.

Лада Холстинина