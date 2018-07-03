Фото: altai-krai.sledcom.ru
Подробности трагического происшествия, связанного с падением троих рабочих с крыши одного из цехов Завода алюминиевого литья, сообщили в Следственном комитете.
Портал Amic.ru накануне со ссылкой на собственный источник информировал, что инцидент случился еще 30 июня. Двое рабочих погибли на месте, еще один был госпитализирован, но впоследствии скончался в больнице.
Как отмечают в краевом управлении Следственного комитета, вечером 30 июня 2018 года при выполнении работ по ремонту кровли крыши одного из цехов ООО "Завод алюминиевого литья" трое рабочих упали с 15-тиметровой высоты.
"От полученных травм двое сотрудников завода погибли на месте происшествия, еще один был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался. Предварительно установлено, что погибшие производили работы во внерабочее время, не используя специальное страховочное снаряжение", — указывают в правоохранительном ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 ст.атьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Следствия выяснит все обстоятельства трагедии, а также установит лиц, несущих ответственность за безопасность и соблюдение требований охраны труда.
Комментарии
А где подробности?
То есть он монтировали крышу без ведома директора завода????По своей личной инициативе???? Что за бред!!!??? Или технично мажете директора,который,не обеспечив надлежащую безопасность,теперь обязан заплатить семьям.....