Фото: dailystorm.ru

Спустя четыре месяца расследования покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипля и его дочь Юлию британская полиция нашла двух подозреваемых по делу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на газету The Sun и ее источник в Скотланд-Ярде.

Отмечается, что подозреваемые покинули страну в течение 24 часов после покушения и сейчас находятся в России. Источник утверждает, что полиция Соединенного Королевства оценивает это открытие как "большой прорыв" в деле.

"Конечная цель всегда заключается в том, чтобы они предстали перед судом. Конечно, если они более не находятся в Великобритании, это делает задачу намного более сложной", — заявил собеседник газеты.

Официального комментария от Скотланд-Ярда пока не поступало.

Напомним, британская стороная обвиняет в отравлении Скрипалей российское государство. Москва эти обвинения категорически отвергает. В результате скандала из Британии и других стран были высланы всего свыше 100 российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.