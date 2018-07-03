Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль "Жигули" угодил в большой провал в асфальте в районе Жилплощадки в Барнауле днем во вторник, 3 июля.

Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Жилплощадка, ДТП перед улицей Сизова. "Жигули" нырнули под асфальт. Проезд по проспекта Калинина затруднен", — отмечает автор заметки.

На фот ос места событий видно, что машина угодила в большую яму передним левым колесом. Водителей призывают быть осторожнее на данном участке.