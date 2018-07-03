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Чаще всего жителей России штрафуют за нарушение скоростного режима. Об этом пишет RT со ссылкой на итоги опроса "Avito Авто".

В ходе исследования водителям предложили выбрать ряд самых распространённых правонарушений, за которые они получают штрафы.

Так, 80% участников опроса сообщили, что чаще всего их штрафуют за превышение скорости. Второе и третье место заняли взыскания за непристёгнутый ремень безопасности и разговор по мобильному телефону (каждый набрал по 40%).

Замыкает пятерку самых частых нарушений парковка в неположенном месте (18%), а также неиспользование сигнала поворота (17%).

Реже россияне признавались, что регулярно получают штрафы за пересечение сплошной линии разметки (16%) и обгон в неположенном месте (13%). Штрафовали за проезд на красный свет и по выделенной полосе по 10% россиян.

Лишь 2% опрошенных сообщили, что они получали штрафы за езду в нетрезвом виде.

По словам большинства россиян (72%), в качестве штрафа за полгода они выплатили не более 1 тысячи рублей. Около пятой части отдали на уплату штрафов до 5 тысяч рублей. Еще 4% — до 10 тысяч рублей, а 2% — больше этой суммы.