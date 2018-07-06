6 июля 1946 года родился знаменитый американский актер Сильвестр Сталлоне. Его герои были не просто популярны, на них хотели быть похожими. В день рождение Сталлоне Аmic.ru решил напомнить читателям о жизненном пути этого человека.

Кто такой Сильвестр Сталлоне и где он снимался?

Сильвестр Сталлоне – американский актер, сценарист и режиссер, которому в этом году исполняется 72 года. Популярность Сталлоне заключается в многочисленных боевиках, в которых он снялся. Культовые фильмы "Рокки" и "Рэмбо. Первая кровь" приносят Сильвестру не только миллионы, но и известность. Кроме того, в 2010 году Сильвестр сам снимает боевик "Неудержимые".

Каким было детство Сильвестра Сталлоне?

Сильвестр Сталлоне известен под кличкой "Слай", потому что актер не особо любит свое имя. А родился он в Нью-Йорке. Его отец был основателем сети парикмахерских и салонов красоты в некоторых городах Америки. Слай посещал специализированную школу, его считали хулиганом и трудным подростком. Мальчик страдал дефектом речи, причиной этому были поврежденные нервные окончания на лице. Родители Сталлоне развелись после 12-ти лет брака, Сильвестр и его младший брат остались жить с мамой. Будущий актер прочно связал свою жизнь со спортом, занимался в тренажерном зале. В 16 лет он не сдал экзамены, и ему пришлось идти работать в салон красоты, куда его устроила мама. В итоге ему все же удалось получить аттестат, и он поступил в колледж. В прошлом Сталлоне был карточным игроком. Случалось, игры в карты заканчивались дракой, поэтому ему пришла идея, что этим можно неплохо зарабатывать. Он занимался боксом и участвовал в соревнованиях.

Когда и как началась его карьера актера?

Актерская карьера Сильвестра Сталлоне началась в 1970 году с главной мужской роли в порнофильме "Итальянский жеребец".

Из-за проблем с речью Сильвестр часто получал отказы в кино, и только благодаря занятиям с логопедом этот дефект стал менее заметен, на него стали обращать внимание продюсеры и режиссеры.

Как складывалась личная жизнь актера?

Слухи и сплетни — этим полна личная жизнь актера. Как известно, в жизни Сталлоне было около 600 женщин, такая информация для самого актера оказалась удивительной. Первой женой актера была Саша Зак, с которой он прожил 11 лет, и она родила ему двух сыновей — Сейджа и Серджо. Второй брак Сталлоне с моделью и актрисой Бригитт продолжался полтора года, и общих детей у них не было. Третий брак оказался наиболее удачным. Сталлоне женился на американской модели Дженнифер Флавин, и семья существует до сих пор, у них есть три дочери — София, Систин и Скарлет.

Сильвестр Сталлоне в настоящее время

У Сталлоне большие планы: он намерен выпустить сериал по "Неудержимым", а также снять "женскую" версию фильма. Помимо этого, в 2018 году должна состояться премьера четвертой части "Неудержимых". Кроме того, актер мечтает поставить балет.

Надежда Гладкова