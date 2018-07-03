Фото: instagram.com
Известный актер Сергей Романович посетил Республику Алтай и заявил о намерении совершить с группой восхождение на гору Белуха. Об этом пишет "Алтайская правда", ссылаясь на Instagram-аккаунт артиста.
Актер отметил, что восхождение к подножию Белухи пройдет в период с 1 по 10 июля. "Обещаю, что ты не забудешь эту поездку", — добавил он.
Романович считает, что путешествие сможет зарядить его бешеной энергетикой. "Только посмотрите на этот фон, послушайте эти звуки. Это горы, это природа, это птички, это облака. И в этот момент – это бешеный кайф, дикое спокойствие, дикая гармония и при этом бешеная энергия", — цитирует издание слова актера.
Подчеркивается, что Романович родом из Томска. Он стал известен благодаря ролям в фильмах "Ласковый май", "Чернобыль. Зона отчуждения", "Кухня", "Коробка" и не только.
Комментарии
Не знаю этого "известного" актера. А к походу на Белуху желательно готовится, а не так приехал в горный, а не зайти ли на Белуху.
Вангую! Комментарии переполнятся местечковым сарказмом по поводу известности и/или профпригодности актера.