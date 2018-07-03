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Штормовое предупреждение из-за шквалистого усиления ветра, гроз, града и похолодания объявлено в Алтайском крае на вторую половину дня 3 июля и ночь 4 июля.

"В Алтайском крае во второй половине дня 3 июля и ночью 4 июля ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 18-23 метров в секунду, похолодание", — информирует алтайский ЦГМС.

Кроме того, до 6 июля в крае действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности. В Зональном районе в эти дни ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости).

Днем 4 июля температура в регионе не поднимется выше +22 градусов.

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды Главное управление МЧС России по Алтайскому краю призывает жителей и гостей края не забывать о мерах предосторожности.