Дипломы выпускников одного из самых престижных государственных вузов региона точно не пылятся за ненадобностью. Специалисты, которые получили образование в Барнаульском филиале Финансового университета при Правительстве РФ, являются востребованными на рынке труда и имеют все возможности для построения успешной карьеры. Абитуриенты-2018 еще могут стать частью этого вуза – приемная кампания начата и пока все пути для будущих студентов открыты.

О вузе

Получая образование в Барнаульском филиале Финуниверситета, можно быть уверенным в завтрашнем дне, так как в данном случае учредителем вуза является Правительство Российской Федерации. Уже в следующем году университет отпразднует свое 100-летие. А филиал в Барнауле, который является одним из крупных подразделений вуза, работает в сфере образовательных услуг Алтайского края более 50 лет (создан как "Всероссийский заочный финансово-экономический институт", затем преобразовался в "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации").

За эти годы была создана стабильная и эффективная система подготовки высококвалифицированных специалистов в области управления, экономики и финансов. В вузе есть очная, заочная и вечерняя формы обучения, бакалавриат и магистратура. Возможно обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета или получение высшего образования на платной основе. Также у университета есть свое общежитие. А в свободное от учебы время активные студенты вуза участвуют в Студенческом самоуправлении, волонтерском движении "Орден добра", различных престижных конкурсах, занимаются творчеством, спортом, разработкой собственных научных и бизнес-проектов.

Директором Барнаульского филиала Финансового университета при Правительстве РФ является Иванова Валерия Айбасовна. Филиал является официальным представителем Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка России, занимается независимой оценкой квалификаций действующих специалистов и готовит своих студентов к этому заранее. Здесь образовано пять кафедр, в 2017 году создана базовая кафедра "Финансовые рынки и денежно-кредитная политика". Кстати, более 90% преподавателей имеют ученую степень, звание, и что самое важное – опыт работы по специальности, что дает возможность передать студентам отличные знания и осуществить бесценную профподготовку. Те знания, которые студенты получают в стенах университета, вполне соответствуют реалиям сегодняшнего времени, профессиональным стандартам и требованиям рынка.

Абитуриентам

Как правило, конкурс в этот вуз всегда высокий, но, благодаря различным формам и направлениям обучения, филиал имеет возможность принять большое количество обучающихся, как на бюджетные, так и на платные места. Также открыт прием на вечерние и заочные отделения.

Для поступающих в Барнаульский филиал Финансового университета при Правительстве РФ на платное отделение существуют бонусная система, которая позволяет получить скидку при оплате за обучение. Причем эта скидка может достигать 100%.

Кроме того, действует возможность рассрочки платежа и материальной поддержки студентов, обучающихся на платно-договорной основе. Действует система государственных стипендий.

Условия обучения

Студенты Барнаульского филиала Финансового университета при Правительстве РФ получают образование в современных комфортных условиях – занятия проходят в технически оснащенных кабинетах, где в учебном процессе используются современные компьютерные технологии, работают традиционная и электронная библиотеки, в которых учебно-методическая литература и комплексы постоянно обновляются. Обучение проходит с помощью специальных компьютерных программ, предусмотрено интернет-тестирование и система консультаций с помощью электронной почты и форумов.

В филиале, имеющем собственную площадь почти 6 тысяч кв.м., расположены аудитории, оборудованные современной офисной мебелью и техникой, кафедры, буфет, актовый зал и другие помещения. Также здесь действует пять компьютерных залов и комфортный учебно-методический кабинет для самостоятельной подготовки.

Так, основными преимуществами для студентов вуза являются:

возможность получения качественного образования в государственном университете;

получение двух дипломов;

практика за рубежом;

обучение в современных комфортных условиях;

возможность совмещения работы и учебы;

перевод на бюджетные места для "платников";

общежитие;

отсрочка от армии для юношей, в том числе и в магистратуре;

приемлемые условия оплаты за обучение для внебюжетников и многое другое.

Все двери открыты

На сегодняшний день вуз выпустил уже порядка 25 тысяч специалистов в сфере финансов, учета, управления. Практически 100% выпускников вуза впоследствии успешно трудоустроены, что объясняется получением отличного образования и высокой востребованностью таких специалистов на рынке труда. Выпускники Барнаульского филиала Финансового университета при Правительстве РФ успешно работают в государственных и коммерческих организациях, банках, налоговой службе, казначействе, являются руководителями различного уровня структур государственной и муниципальной власти в Алтайском крае и других регионах, успешно ведут собственный бизнес. Будущим лидерам, несомненно, сюда!

Б​арнаульский филиал Финуниверситета​​:

г. Барнаул, просп. Ленина, 54

Тел.: 8 (3852) 569-269, 569-270

barnaul.fa.ru​

E-mail: barnaul@fa.ru

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