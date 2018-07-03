Фото: Александр Саенко
Жители Барнаула жалуются на огромную яму, зияющую рядом с автобусной остановкой "Геофизика".
Фотографии большой выбоины в проезжей части редакции портала Amic.ru предоставил наш читатель Александр.
По словам барнаульца эта яма здесь с самой зимы и до сих пор ее не удосужились заделать.
Комментарии
Это вход в Барнаульский метрополитен.
Надо оформить как следует. Негоже, чтобы вход в столь значимое предприятие был столь запущен. И водить сюда туристов на экскурсии, пока долгожданный туристический кластер на месте бывшего сереброплавильного завода не создали. Эх, рано Папа Карла ушел!