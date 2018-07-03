Фото: Александр Саенко

Жители Барнаула жалуются на огромную яму, зияющую рядом с автобусной остановкой "Геофизика".

Фотографии большой выбоины в проезжей части редакции портала Amic.ru предоставил наш читатель Александр.

По словам барнаульца эта яма здесь с самой зимы и до сих пор ее не удосужились заделать.