29 июня на годовом собрании акционеров ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" — крупнейшего в Алтайском крае производителя напитков пивобезалкогольной отрасли — был утвержден новый состав совета директоров. В него вошли Солодилов Андрей Андреевич, Олейник Николай Викторович, Локтев Александр Сергеевич, Чернова Илона Владимировна и Борисова Татьяна Николаевна.

Согласно голосованию, председателем совета, как и прежде, остаётся Андрей Солодилов, а генеральным директором избран Алексей Рыбников. Есть и изменения: ранее входившая в состав Александра Высоцкая не была избрана членом обновлённого совета.

Новый совет руководителей предприятия уже приступил к работе и намерен продолжать реализацию ранее начатой инвестиционной политики, направленной на совершенствование технического парка, а также социальной политики, позволяющей "Барнаульскому пивоваренному заводу" на протяжении долгого времени оставаться примером социально ответственного работодателя.