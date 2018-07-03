Фото: zerohedge.com

Оружейники из Китая разработали новое нелетальное оружие — лазерную винтовку ZKZM-500. Она стреляет невидимым лазерным лучом, который может проникать сквозь окна и вызывать ожоги кожи и тканей человека, пишет ТАСС, ссылаясь на гонконгскую газету South China Morning Post.

По словам специалиста, который участвовал в разработке и испытаниях прототипа оружия в Сианьском Институте оптики и точной механики при Китайской академии наук в провинции Шэньси, при попадании лазера "боль будет невыносимой".

Винтовка калибром 15 миллиметров весит три килограмма, примерно как и автомат Калашникова АК-47, ее дальность стрельбы составляет около 800 метров. Ее можно будет установить на машины, лодки и самолеты. В данный момент ZKZM-500 готова к серийному производству, и первыми данное оружие получат антитеррористические подразделения китайской военной полиции.

Лазер сделали невидимым для человеческого глаза и бесшумным, поэтому очень сложно будет понять, откуда идет атака.

Создатели винтовки попросили не раскрывать их имена из-за секретности проекта. Однако несмотря на завесу тайны, известно, что в обойме винтовки вместо обычных пуль — литиевые аккумуляторы, похожие на установленных в смартфонах. Каждый аккумулятор позволит произвести 1 тысячу "выстрелов"- лазерных импульсов, каждый из которых длится не больше 2 секунд.

Опасность данного оружия понимается, поэтому его разработка и производство в КНР жестко контролируется, а получить винтовку смогут лишь китайские военные и полиция.