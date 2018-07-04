В среду, 4 июля, в музее "Как-так?" пройдет акция "Вход в музей за 100 рублей". В этот день, с 15 до 20 часов, стоимость входного билета для всех составит всего 100 рублей.

В воскресенье, 8 июля, в 16 часов начнется научное шоу "4 стихии". В эту насыщенную программу входит множество экспериментов, каждый, из которых связан с той или иной стихией. Так, зрители увидят вулкан, взрыв шарика, наполненного водородом, оценят напор воздуха супер-воздуходувки. Шоу завораживающее и увлекательное.

В воскресенье, 15 июля, в 18 часов, состоится шоу сумасшедшего профессора Николя "Секреты фокусов". В этой программе собрано 15 популярных и знаменитых фокусов, и раскрываются их секреты. Программа "Секреты фокусов" подойдет для любой аудитории и заинтригует всех.

И вот только некоторые из фокусов, которые можно увидеть в новой программе:

знаменитый летающий столик;

разрезание бутылки с газировкой пополам;

летающий стакан с настоящей газировкой;

волшебный ящик, в котором все исчезает;

удивительный песок и множество других удивительных опытов.

Шоу интерактивное, дети принимают участие. Аналогов такого шоу просто нет. Все фокусы объясняются с научной точки зрения.

На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.

Музей занимательных наук "Как-так?":

г. Барнаул, пр. Ленина, 147в

Тел.: 8 (3852) 571-132

http://kaktak22.ru/

https://vk.com/kaktak22

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