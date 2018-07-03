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Более 5,5 тысяч жителей Республики Алтай лишены права покидать территорию РФ из-за имеющихся у них долгов, информирует региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

"С начала года судебными приставами УФССП России по Республике Алтай вынесено 6376 постановлений об ограничении выезда за пределы Российской Федерации. На сегодняшний день 5543 жителя республики ограничены в праве выезда за пределы РФ, из них 1120 граждан — должники по алиментам", — уточняют в ведомстве.

Судебные приставы подчеркивают, что данная мера является очень действенной и в первую очередь она направлена на должников, которые отдыхают за границей, ведут обеспеченный образ жизни и не спешат оплачивать свои долги.

Узнать о своей задолженности можно посредством онлайн-сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ФССП.