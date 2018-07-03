Фото: om-saratov.ru
Более 5,5 тысяч жителей Республики Алтай лишены права покидать территорию РФ из-за имеющихся у них долгов, информирует региональное управление Федеральной службы судебных приставов.
"С начала года судебными приставами УФССП России по Республике Алтай вынесено 6376 постановлений об ограничении выезда за пределы Российской Федерации. На сегодняшний день 5543 жителя республики ограничены в праве выезда за пределы РФ, из них 1120 граждан — должники по алиментам", — уточняют в ведомстве.
Судебные приставы подчеркивают, что данная мера является очень действенной и в первую очередь она направлена на должников, которые отдыхают за границей, ведут обеспеченный образ жизни и не спешат оплачивать свои долги.
Узнать о своей задолженности можно посредством онлайн-сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ФССП.
Комментарии
приставы тоже работают как вздумается есть знакомый в долгах 200 тысяч.. мотается по миру только так.. на сайте висят его долги и множатся с каждым новым ребенком тысяч по 50
до приставов ни дозвониться, ни застать на месте в рабочее время! Полгода не могу решить вопрос по штрафу! Зато, за свои услуги накрутить пару тысяч за копеечный штраф - это как здрасьте! Господа приставы, с вами вообще есть способ поговорить? Вы как дУхи бесплотные! Отвечайте на звонки, в конце концов!
хм... есть часы приема приставов, всегда попадала к ним, по телефону да не дозвониться
3.07.2018 16:33
- гость -
ТА ЖЕ СИТУЕВИНА!
на сайте написано, что должен, а бумажку никто не показывает! на телефон не отвечают!