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Американский лидер Дональд Трамп собирается поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным один на один в начале встречи в Хельсинки. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на канал CNN и его источники.

По его данным, глава США хочет сначала лично побеседовать с президентом РФ без присутствия помощников и других членов делегаций.

Подчеркивается, что подобный формат переговоров республиканец предпочел во время встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре в прошлом месяце. Тогда главы двух стран около часа общались в присутствии только переводчиков. Лишь после этого к ним присоединились остальные члены делегаций США и КНДР.

Напомним, встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что главы двух стран обсудят ряд непростых вопросов, включая тему Сирии, которая будет обсуждаться комплексно.