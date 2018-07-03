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Скамья подсудимых ждет троих жителей Шебалинского района Республики Алтай по обвинению в краже племенных коров.

Как сообщает региональная прокуратура, преступление было совершено в Усть-Канском районе.

"По версии следствия, в период с июля 2017 года по 14 мая 2018 года в урочище "Тураду" на территории Ябоганского сельского поселения Усть-Канского района обвиняемые тайно похитили девять племенных коров казахской белоголовой породы, принадлежащих ООО "Меркит", причинив ущерб на сумму 990 тысяч рублей", — отмечают в правоохранительном ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.