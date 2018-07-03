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Общая задолженность россиян перед банками с начала 2018 года увеличилась на 26% и достигла 13,49 триллиона рублей. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на расчеты Национального рейтингового агентства (НРА).
Старший вице-президент Сбербанка, глава блока "Управление благосостоянием" Александр Бондаренко считает, что рост показателя розничного кредитования говорит о том, что россияне постепенно оправляются от кризиса 2014-2015 годов.
По его словам, несмотря на санкции, у граждан страны вновь появляется ощущение стабильности и предсказуемости будущего. "Поэтому снова можно много тратить и жить в кредит, как в старые добрые времена", — полагает Бондаренко.
В НРА также добавили, что кредитование компаний растет в более медленном темпе: за первые пять месяцев с начала года корпоративный кредитный портфель банков вырос всего на 5% и составил 34,14 триллиона рублей.
Комментарии
не статья а шедевр !!!
жить стало лучше где в: Норвегии Швеции или Германии а может в Австралии. Кредиты берут не от хорошей жизни а от отсутствия денежных средств.
Когда растут долги , а не вклады, конечно это улучшение....))