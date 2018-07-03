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РЖД не собираются отказывать от закупок плацкартных вагонов, однако они станут лучше и комфортабельнее прежних. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий компании.

Ранее СМИ сообщили, что РЖД с 2025 года перестанут покупать плацкартные вагоны, заменив их составами нового поколения.

В компании агентству сообщили, что холдинг РЖД действительно разрабатывает новые пассажирские вагоны: как плацкартные, так и купейные. Целью этого является улучшение качества обслуживания пассажиров.

"В настоящий момент разрабатываются только концепции новых вагонов, их внутреннего устройства. В частности, ведется разработка концепции нового плацкартного вагона, которая предусматривает улучшение условий для индивидуального комфортного проезда пассажиров", — цитирует агентство сообщение компании.

Собеседник агентства отметил, что проектирование данного подвижного состава будет осуществляться на основе мнений пассажиров и экспертного сообщества. Если РЖД примет решение производить и закупать новые плацкартные вагоны, цена на билеты на поезда не изменится, поскольку тарифы регулируются государством, добавили в компании.

В мае 2018 года директор по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов на слушаниях в Совфеде сообщал, что РЖД в ближайшие годы заменят старые плацкартные и купейные вагоны новыми инновационными одноэтажными и двухэтажными. Речь идет о вагонах проекта "2019" и "2020", которые будут пополнять парк "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД) в ближайшие три года.