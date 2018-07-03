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Не менее 40 средних школ в Англии запретили ученицам носить юбки, чтобы подростки-трансгендеры чувствовали себя комфортно. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на газету Daily Mail.

Издание отмечает, что элитная школа в графстве Восточный Сассекс в сентябре запретила ношение юбок. Ее примеру последовали ряд школ в регионе. Как считают представители школ, такая форма поможет детям, которые пока не относят себя ни к одному из полов, спокойно определиться, пишет газета.

При этом не все родители одобрили новые формы учебных заведений. Некоторые подчеркнули, что учебные заведения должны советоваться с родителями по таким вопросам. "Нам необходимы веские доводы", — добавили они.

Бывшие школьники тоже выступили против отмены женской формы. "Позвольте мальчикам быть мальчиками, а девочкам быть девочками. Перестаньте запутывать их", — заявила одна из выпускниц.