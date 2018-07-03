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Алтайский край лидирует в Сибири по производству молока

, ИА "Амител"
Среди всех регионов страны Алтайский край занимает третье место по данному показателю

Фото: bzplan.ru

Алтайский край занимает первое место по производству молока среди регионов Сибири, сообщает Катунь 24 со ссылкой на данные регионального Минсельхоза.

Так, в крае увеличился объем производства молока в сельхозорганизациях, фермерских хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей.

В период с января по май в регионе получили более 503 тысяч тонн молока. Половина объема — 232 тысячи тонн — приходится на сельскохозяйственные организации.

Это более чем на пять тысяч тонн превышает показатели такого же периода прошлого года.

На общефедеральном уровне Алтайский край по объемам производства молока также выглядит очень достойно, занимая среди всех регионов РФ третье место.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

3.07.2018 17:27
- гость -

Главное в статье не указали:
1. какое количество удойного поголовья в крае по годам;
2. какой средней удой с одной коровы.
Тогда мы сможем понять качественное это молоко или из порошка (с добавлением пальмового масла).

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