Барнаульцев приглашают на семейный автофестиваль

Для гостей мероприятия будут работать насколько площадок: выставка современных и ретро автомобилей, велосипедов и мотоциклов, игротека с множеством настольных игр от "Мосигры", детская развлекательная площадка с аниматорами, зона "Пит-стоп" с вкусной едой и напитками, а также площадка, где можно будет познакомится с автосервисами и автошколами.

Любой участник праздника сможет прямо в парке записаться на тест-драйв. Кроме того, в течение дня здесь пройдет открытый урок по катанию на роликовых коньках. Посетители порка также смогут увидеть выступление команды по велотриалу, DJ-батл и поучаствовать в соревнованиях по буксировке автомобиля УАЗ.

"Мы хотим показать барнаульцам "эволюцию" транспортных средств — как от трехколесного велосипеда человек приходит к автомобилю, или даже "дедушкиному" ретро-авто," — рассказывает Антон Белоуско, организатор фестиваля АВТОpark. — "Мы постарались, чтобы на нашем фестивале было интересно всем — детям с родителями, семейным пара и людям постарше. Приходите! Обещаем — будет круто!"

Вход на фестиваль свободный. На входе каждый получит "Дорожную карту", заполнив которую, сможет поучаствовать в розыгрыше призов.

Семейный фестиваль транспортных средств АВТОpark пройдет

8 июля в Парке спорта Алексея Смертина (ул. Энтузиастов, 12-В)

с 12:00 до 18:00

Оперативно следить за новостями фестиваля АВТОpark можно в группе VK: https://vk.com/autoparkbrn

Вопросы по телефону:8 (913) 212-57-51 (Антон Белоуско)