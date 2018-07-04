Барнаульцев приглашают на семейный автофестиваль

Для гостей мероприятия будут работать насколько площадок: выставка современных и ретро автомобилей, велосипедов и мотоциклов, игротека с множеством настольных игр от "Мосигры", детская развлекательная площадка с аниматорами, зона "Пит-стоп" с вкусной едой и напитками, а также площадка, где можно будет познакомится с автосервисами и автошколами.
Любой участник праздника сможет прямо в парке записаться на тест-драйв. Кроме того, в течение дня здесь пройдет открытый урок по катанию на роликовых коньках. Посетители порка также смогут увидеть выступление команды по велотриалу, DJ-батл и поучаствовать в соревнованиях по буксировке автомобиля УАЗ.
"Мы хотим показать барнаульцам "эволюцию" транспортных средств — как от трехколесного велосипеда человек приходит к автомобилю, или даже "дедушкиному" ретро-авто," — рассказывает Антон Белоуско, организатор фестиваля АВТОpark. — "Мы постарались, чтобы на нашем фестивале было интересно всем — детям с родителями, семейным пара и людям постарше. Приходите! Обещаем — будет круто!"
Вход на фестиваль свободный. На входе каждый получит "Дорожную карту", заполнив которую, сможет поучаствовать в розыгрыше призов.
Семейный фестиваль транспортных средств АВТОpark пройдет
8 июля в Парке спорта Алексея Смертина (ул. Энтузиастов, 12-В)
с 12:00 до 18:00
Оперативно следить за новостями фестиваля АВТОpark можно в группе VK: https://vk.com/autoparkbrn
Вопросы по телефону:8 (913) 212-57-51 (Антон Белоуско)
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