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Эксперты назвали срок жизни на пенсии будущих российских пенсионеров

, ИА "Амител"
Продолжительность жизни на пенсии составит от 14 лет для мужчин до 23 лет для женщин

Фото: 29palms.ru

Ожидаемая продолжительность жизни на пенсии первого поколения россиян, которые достигнут увеличенного пенсионного возраста — 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин — составит 14,5 года (мужчины) и примерно 23 года (женщины). Об этом пишет РБК, ссылаясь на доклад НИУ ВШЭ "Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию".

Авторы добавляют, что данные оценки определяют минимальную границу увеличения ожидаемой продолжительности жизни в указанных возрастах: предположительно, тогда пенсионеры будут жить дольше.

В докладе отмечается, что россияне достигнут данных показателей выхода на пенсию в 2028 году. Тогда, согласно прогнозу Росстата, ожидаемая продолжительность жизни 65-летний мужчин почти достигнет "датской границ" длительности жизни после выхода на пенсию — 14 с половиной лет. 63-летние же женщины после выхода на пенсию должны будут прожить еще около 23 лет.

Отмечается, что сегодня ожидаемая продолжительность жизни россиян на пенсии оценивается в 16 лет и один месяц для мужчин и 25 лет восемь месяцев для женщин. При этом в данный момент возраст выхода на пенсию составляет 60 и 55 лет соответственно.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

3.07.2018 17:37
- гость -

80 мужчины и 86 женщины????
Хахаха

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