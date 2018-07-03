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Небоскреб в 104 этажа построят в комплексе "Москва-Сити", передает "Интерфакс" со ссылкой на Мосгосстройнадзор.

В ведомстве отметили, что в настоящее время выдано разрешение на строительство многофункционального высотного жилого комплекса с подземной автостоянкой.

Здесь будет расположено более 1400 квартир, офисы, магазины, объекты общепита, спортивно-оздоровительный комплекс, бассейн, детские и спортивные площадки. На крыше будет создана смотровая площадка.

Высота здания будет превышать 400 метров, а площадь составит более 256 тысяч квадратных метров.