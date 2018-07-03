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Стипендии имени Виталия Крюкова, Израиля Неймарка и Зиновия Баркагана учредили в Алтайском крае для студентов-медиков. Указ подписал врио губернатора региона Виктор Томенко, пишет пресс-служба краевого правительства.

Кандидатами на получение стипендии могут быть студенты государственных медицинских образовательных организаций высшего образования региона очной формы обучения, которые проявили выдающиеся способности в общественной, учебной и научно-исследовательской деятельности в области медицины.

Уточняется, что всего учреждены девять ежемесячных стипендий: три — имени профессора Крюкова за достижения в общественной деятельности, три — имени профессора Неймарка за достижения в учебной деятельности, также еще три — имени профессора Баркагана за достижения в области научно-исследовательской деятельности.

В сообщении сказано, что размер ежемесячных стипендий составит 1350 рублей.

Стипендии установили с целью сохранения и дальнейшего развития интеллектуального потенциала страны, а также усиления господдержки студентов Алтайского края, которые проявляют выдающиеся способности в области медицины.

Также сообщается, что с начала текущего года количество ежемесячных стипендий, которые предусмотрены указом главы региона, увеличено с 70 до 100.