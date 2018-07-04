Фото: vk.com/barneos22

Период аномально жаркой погоды завершился в Алтайском крае — 4 июля в регионе будет всего около +20 градусов.

"В отдельных районах дожди, грозы, при грозах местами сильный ливневый дождь, град, в утренние часы местами туман". — говорится в прогнозе синоптиков.

Днем в крае будет +17...+22 градуса. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров.

Читайте также: Ждите новую бурю: в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение

В Барнауле будет преимущественно без осадков, утром местами туман. Температура за окном в краевой столице составит +18...+20 градусов.

Ветер будет северо-западный, 5-10 метров в секунду.