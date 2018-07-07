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7 июля день рождение отмечает одна из самых эпатажных советских и российских певиц Жанна Агузарова. Успех к экстравагантной певице пришел во время, когда она была вокалисткой группы "Браво". Но в 1988 году Жанна решает заняться сольной карьерой. В 1991 году эмигрировала в США, однако в 1996 году вернулась.

В своих немногочисленных интервью нередко говорит о своём внеземном происхождении и "внутренних связях" с марсианами.

По сей день является одной из самых дорогих певиц на корпоративах.