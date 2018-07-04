Мы не уходим из политики: КПРФ о неучастии в выборах губернатора Алтая

Глава алтайских коммунистов Мария Прусакова объяснила, почему партия отказалась от участия в выборах губернатора Алтайского края 9 сентября 2018 года. Сообщение размещено на официальном сайте партии. КПРФ "пеняет" на высокий муниципальный фильтр и на желании сконцентрироваться на пенсионном протесте. Политтехнолог Константин Лукин представил Amic.ru свое видение отказа коммунистов от главной политической кампании года.

"Несмотря на то, что в регионе высок уровень протестного голосования и имеются хорошие шансы для участия оппозиционных кандидатов, законодательство легко нивелирует эти преимущества через процедуру прохождения муниципального фильтра", — написала она.

В Алтайском крае для регистрации кандидата требуется собрать 534 подписи муниципальных депутатов и избранных глав — это 7% от общего числа. Закон разрешает регионам устанавливать его на уровне 5-10%. В КПРФ неоднократно призывали уменьшить фильтр.

"Муниципальный барьер "разрешат" преодолеть только тому кандидату, который готов встроиться в концепцию неконкурентных выборов, обеспечив иллюзию легитимности действа под названием "губернаторские выборы", — добавила она.

При этом, Мария Прусакова уверена, что кандидат от КПРФ нужен власти на этих выборах и собрать подписи ему бы помогли. Но участие в таких выборах "дискредитирует партию в глазах жителей Алтайского края".

"Отказ от выдвижения кандидата вовсе не означает ухода КПРФ из политической жизни края и страны. Напротив, алтайские коммунисты объявляют широкую протестную кампанию против повышения пенсионного возраста и прочих "сюрпризов" от вновь сформированного российского правительства. Центральными событиями политического лета станут мероприятия по запуску процедуры Всенародного референдума против повышения пенсионного возраста, к участию в котором планируется привлечь не менее 50 тысяч жителей Алтайского края", — подытожила она.

Политтехнолог Константин Лукин рассказал Amic.ru, что участие КПРФ в выборах не помешало бы, а даже помогло в продвижении пенсионного протеста. Одно дело, когда об этом заявляет кандидат в губернаторы, другое дело — глава реготделения партии.

"КПРФ не идет на выборы по нескольким причинам: неготовность партии, нежелание договариваться насчет муниципального фильтра с властью, желание зафиксировать высокий результат кандидата от КПРФ на выборах президента Павла Грудинина. Ну и нежелание самой Марии Прусаковой. Но теперь она останется в политической памяти главой партии, которая отказалась участвовать в губернаторской компании. Ей всегда теперь это будут припоминать", — сказал Константин Лукин.

Он уверен, что кандидат от КПРФ вполне мог рассчитывать на второе место на этих выборах. Теперь его очевидно получит ЛДПР.