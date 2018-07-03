С 1 июля в России вступил в действие закон, запрещающий прямую продажу жилья в новостройках. Ранее портал Amic.ru уже писал, что из-за этого в ближайшей перспективе вырастет стоимость "квадрата".

Застройщику отныне необходимо сотрудничать с банком, открывать специальный эскроу-счет. Девелопер не получит доступ к нему до сдачи дома, а покупатель сможет забрать свои деньги только, если застройщик обанкротится.

При этом по оценкам экспертов, цены на недвижимость уже начали расти и могут в течение ближайших двух-трех подняться от 10 до 30%. Однако, если вы планируете купить квартиру и готовы рискнуть и поучаствовать в долевой схеме, стоит это сделать до 1 июля 2019 года, когда в силу вступят новые, еще более жёсткие правила.

Что касается Барнаула, то целый ряд крупных застройщиков успел оформить разрешения на строительство по старой долевой схеме — в срок по 30 июня включительно. При этом строить эти объекты будут на протяжении нескольких лет, так как речь идет не только о точечной застройке, но и о квартальной.

В этой связи портал Amic.ru предлагает своим читателям поучаствовать в небольшом исследовании и ответить на вопрос: "Квартиры какого застройщика вы бы предпочли купить в Барнауле". Всего предложено 13 вариантов. Проголосовать за понравившийся вы можете на главной странице сайта.