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Алтайское казино заподозрили в незаконном использовании символики ЧМ-2018

, ИА "Амител"
Также на сайте использовался шрифт, который специально создан для чемпионата

Фото: kudago.com

УФАС по Алтайскому краю возбудило дело в отношении ООО "Алтай Пэлас", владеющего единственным казино в игорной зоне "Сибирская монета", из-за незаконного использования символики чемпионата мира по футболу. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Антимонопольщики сообщают, что казино на своем сайте разместило объявление с призывом бронировать в заведении столики для просмотра трансляций матчей ЧМ-2018. При этом информация сопровождается изображением официального символа чемпионата — волка "Забиваки", а текст анонса грядущих игр написан шрифтом dusha, специально разработанным для мундиаля.

В сообщении сказано, что "Забивака" и шрифт зарегистрированы как товарные знаки, права на которые принадлежат FIFA.

"По предварительным данным Алтайского краевого УФАС, у "Алтай Пэлас" нет договорных отношений с их правообладателем", — отмечают в ведомстве.

Таким образом, в действиях казино усматриваются признаки недобросовестной конкуренции, которая запрещена законом "О защите конкуренции".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

3.07.2018 20:01
Карпач

Ну таких полно - посмотрите заведение ледового дворца например, там тоже типа трансляции делают и эмблему используют даже

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