Фото: kudago.com

УФАС по Алтайскому краю возбудило дело в отношении ООО "Алтай Пэлас", владеющего единственным казино в игорной зоне "Сибирская монета", из-за незаконного использования символики чемпионата мира по футболу. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Антимонопольщики сообщают, что казино на своем сайте разместило объявление с призывом бронировать в заведении столики для просмотра трансляций матчей ЧМ-2018. При этом информация сопровождается изображением официального символа чемпионата — волка "Забиваки", а текст анонса грядущих игр написан шрифтом dusha, специально разработанным для мундиаля.

В сообщении сказано, что "Забивака" и шрифт зарегистрированы как товарные знаки, права на которые принадлежат FIFA.

"По предварительным данным Алтайского краевого УФАС, у "Алтай Пэлас" нет договорных отношений с их правообладателем", — отмечают в ведомстве.

Таким образом, в действиях казино усматриваются признаки недобросовестной конкуренции, которая запрещена законом "О защите конкуренции".