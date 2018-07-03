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NASA заказало у российской Ракетно-космической корпорации "Энергия" техническое обслуживание и замену ряда элементов санузла на американском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на годовой отчет корпорации.

Агентство пишет, что NASA заказало у РФ космический туалет в 2007 году за 19 миллионов долларов. Перед этим американский инженеры безуспешно пытались создать свой санузел. Их разработка все время выходила из строя, после чего США решили заказать адаптированную к американскому сегменту станции российскую технику.

Контракт с NASA выполнялся в течение года. Он предусматривал "изготовление и поставку элементов АСУиК [ассенизационное устройство и кабина] для американского сегмента Международной космической станции и соответствующих услуг по интеграции для МКС". В документе сказано, что работы по девяти этапам в рамках ранее выданных заказов были успешно выполнены и сданы заказчику.

Сообщается, что по итогам серии переговоров, которые прошли в прошлом году, "Энергия" получила новые заказы в рамках данного контракта. В годовом отчете подчеркивается, что "работы по данному контракту на протяжении ряда лет позволяют поддерживать эффективную эксплуатацию американского сегмента МКС и станции в целом, оперативно парировать нештатные ситуации, а также обеспечивают стабильную загрузку подразделений корпорации и смежных предприятий".