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Город-сказка, или как влюбиться в Саранск за сутки: дневник ЧМ-2018

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Третья часть путевых заметок корреспондента портала Amic.ru, на этот раз посетившего матч Колумбия - Япония

Фото: facebook.com

...В прошлый раз мы остановились на том, как я подъехал к Рузаевке — городу-спутнику Саранска. Вообще, Мордовия не могла не понравиться хотя бы по одному только виду из окна поезда — постоянные холмы, покрытые березами, смотрелись очень живописно.

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Миллион за ночь в Саранске

Однако именно здесь единственный раз за чемпионат передо мной встала "жилищная" проблема. Если кто помнит мемы, активно разошедшиеся по Сети еще весной о заоблачных ценах на квартиры в Саранске на время чемпионата — то я как раз про них. Надежда была переночевать в Рузаевке, а утром в день матча выдвинуться в Саранск. Но это оказалось не так-то просто.

Во-первых, единственная гостиница в Рузаевке не была аккредитована ФИФА и оказалась закрытой, а квартиры посуточно стартовали от 7 тысяч рублей. Отдавать такие деньги за несколько часов сна, честно говоря, в мои планы не входило.

Тогда я попробовал зайти другим путем — как известно, при каждом вокзале обязательно есть комнаты отдыха. Но не тут-то было — мне заявили, что на время чемпионата посторонний человек не может в них попасть, так как все они забронированы под силовиков — в частности тех же полицейских, кто посменно дежурит на вокзалах.

В итоге я стал поудобнее устраиваться в кресле, чтобы подремать хотя бы часть ночи, а утром первым же автобусом уехать в столицу Мордовии. Но здесь меня заметил замначальника вокзала. Мы разговорились, я пожаловался на свою проблему. Не знаю, что сыграло свою роль — мордовское ли гостеприимство, или моя профессия журналиста, но мне пообещали помочь решить вопрос с ночевкой на вокзале.

Замначальника добавил, что договорится с полицейским, и пока тот на смене, я могу поспать в его комнате. Так и вышло. Наверное, далеко не каждый человек на месте руководителя поступил бы так по отношению к простому путешественнику, поэтому большое ему спасибо. Кстати, автостанции, равно как и железнодорожному вокзалу в Рузаевке — городе с 30 тысячным населением (второе место по данному показателю в регионе) могли бы позавидовать иные города с населением куда более многочисленным. Понятно, что все объекты тотально приводили в порядок к мундиалю, но тем не менее.

МГУ — это по-нашему

Ну, а теперь переходим непосредственно к Саранску. Сказать, что этот маленький, 300-тысячый город меня поразил — ничего не сказать. Многие не понимали, как вообще могли доверить матчи чемпионата столь небольшому на фоне остальных мегаполисов населенному пункту. Сразу скажу, в Саранске все выглядит очень душевно и по-доброму. Город компактный, удобен для пешеходных экскурсий, а уж по инфраструктуре он может дать фору тому же Барнаулу, в котором живет почти 700 тысяч человек. Судите сами. Первое, на что обращают внимание туристы — здание Мордовского госуниверситета. В определенной степени высотка копирует основные архитектурные черты МГУ на Воробьевых горах в Москве.

По количеству селфи и фотографий этому месту вообще кажется нет равных. Далее — огромная центральная площадь с фонтанами, величественное здание главной городской церкви, музеи и драмтеатр, смотровая площадка и мемориал Победы, суперсовременный ледовый дворец, набережная и парк развлечений, а также сама новенькая футбольная арена. Понятно, что в городе нет метро и всей сопутствующей суеты, а жизнь течет весьма размеренно.

Колумбийское нашествие

Колориту Саранску в этот день добавили колумбийцы, которые буквально заполонили главные улицы города. Почти поголовно — все в желтых футболках цветов национальной сборной. Каждый второй при этом был Фалькао или Хамес Родригес.

Кроме того, многие из приезжих прогуливались по Саранску с флагами Колумбии, так что создавался полноценный эффект желтого моря, нежданно хлынувшего в столицу Мордовии. Колумбийцы с удовольствием кушали в многочисленных кафе и ресторанчиках, налегая не только на шашлыки и выпечку, но и на ароматный плов с курицей, которому, кажется, отдавали явное предпочтение.

При этом в Саранске с душой подошли и к организации матча. До игры в парке проходила развлекательная программа — со сцены живьем исполнялись песни разных поколений, вызывая  непосредственный отклик у тех же колумбийцев. На другой стороне — по соседству с прудом — гостям Саранска демонстрировали русские национальные танцы. Последнее действо иностранцы охотно снимали на видео.

Ну, а что же японцы, спросите вы. Нельзя сказать, что до Мордовии они не добрались. Однако на фоне многотысячного десанта из Южной Америки "самураи" в городе практически растворились. На трибунах, где собралось около 40 тысяч зрителей — не менее половины, по моим подсчетам, пришлась на долю поклонников сборной Колумбии, окрасивших арену в фирменные желтые цвета. Сам матч запомнился, конечно, во многом сенсационной победой японцев. Более того, по иронии судьбы, как выяснилось позднее, именно две данных сборные и вышли далее в 1/8 финала чемпионата.

Взгляд внутренний и внешний

Хочу сказать, что хоть до Саранска и не так просто добираться, но после личного посещения этого города всем его рекомендую как весьма притягательное для туристов место. Я бы даже в определенном смысле сказал, что Саранск — это город-сказка. Правда, есть здесь, конечно, и ложка дегтя.

Мне довелось пообщаться с самими жителями Саранска, многие из них соглашались с мнением, что их город действительно очень красивый и самобытный. Но жить здесь довольно сложно. В республике наблюдается сильной отток населения, ставший следствием низких зарплат. При том, что официально Росстат рисует одну картину, по факту люди в условиях безработицы готовы трудиться за заработок в районе 10 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, собеседники откровенно признавались, что новые рабочие места, которые дал им мундиаль, станут неактуальными уже через пару недель и жизнь вернется в свое прежнее русло.

...Уезжал я из Саранска поздно ночью, до этого побывав на импровизированной русско-колумбийской дискотеке в самом центре города. Здесь, как и прежде в Самаре и Екатеринбурге, прекрасно ощущалась атмосфера праздника и единения. И не важно какой ты национальности, и за какую сборную болеешь, язык танца — универсален.

"Моськва"

...Я уже сел в свой вагон, до отправки еще оставалось несколько минут, а на перроне все поднимался и поднимался какой-то неясный шум. Как оказалось, проводница сверяла документы у иностранцев и все никак не могла понять — "зайцы" перед ней или нет. Наконец, очередь дошла до последнего интуриста. Им оказался невысокого роста старичок-японец со скромным рюкзаком за плечами.

Он стоял в тамбуре вагона, весь съежился и несколько боязливо смотрел на проводницу. Сложности ситуации добавляло то, что японец не понимал ни по-русски, ни по-английски, впрочем, представительница РЖД в иностранных языках тоже оказалась не сильна. В конце концов она перешла к, как видно, годами отработанному способу, попросту заорав на японца и произнося грозно-вопросительно постоянно всего одно слово: "Москва? Москва?"

Старичок никак не реагировал. Наконец проводница заорала так, что кажется напугала даже волонтеров, собравшихся неподалеку и часть русскоговорящих пассажиров: "В Москву?!?", и сделала при этом зверские глаза. Старичок вздрогнул, выдавил из себя "Моськва", закивал и даже чуть улыбнулся. Ну, слава, богу, ответила проводница, закрыв, наконец, двери вагона, и мы поехали по направлению к российской столице.

Анонс

Уже завтра в новой части футбольного дневника читайте о плавящемся Волгограде в 35-градусную жару, пляжном футболе на берегу реки с фанатами "Спартака", и происландском стадионе со своим знаменитым кличем "У!".

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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