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Прощание с заслуженной артисткой РФ, актрисой Санкт-Петербургского театра музкомедии Ольгой Лозовой пройдет в четверг, 5 июля. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на театр.

Артистка скончалась 1 июля после продолжительной болезни на 47-м году жизни.

Церемония прощания начнется в 11:00 в Большом зале театра музыкальной комедии. Отпевание пройдет в церкви на Смоленском кладбище в 14:00.

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким Лозовой.

Актриса родилась 22 июня 1972 года в городе Энгельс Саратовской области. В 1993 году ее пригласили в Томский музыкальный театр, а в 1999 году — в Санкт-Петербургский театр музкомедии.

Она исполнила такие ведущие роли, как Элиза Дуллитл в "Моей прекрасной леди", Стасси в "Королеве чардаша", Мабель Гибсон в "Мистере Иксе", Адель в "Летучей мыши", Минни в "Хелло, Долли!", Изабелла в "Венских встречах" и другие.

В 2005 году Лозовая получила звание заслуженной артистки России, а спустя четыре года ее нагарадили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.