Фото: Amic.ru

Пока барнаульский городской пляж на острове Помазкин закрыт из-за высокой воды, горожане, изнемогая от жары, вспоминают, где можно еще искупаться так, чтобы было и хорошо и недорого. Одним из таких мест является искусственный пляж на водохранилище в Павловске, который по задумке властей должен бы стать местом паломничества барнаульцев.

Однако летом 2018 года Павловский пляж в основном посещают местные жители, либо семьи, приехавшие навестить детей в загородном лагере: около озера два таких учреждения.

Посетивший пляж в Павловске корреспондент Amic.ru отмечает, что на территории чисто, мусора нет, вода приятная. Имеется огороженная игровая зона: футбольное поле и волейбольные площадки.

Однако по непонятной причине отсутствуют кабинки для переодевания. Если местные приходят уже в купальной амуниции, то приезжим приходится переодеваться в машинах. Некоторые используют в этих целях вышку спасателей, что совсем уж странно. Но, пожалуй, это единственный минус, хотя и очень существенный.

Напомним, чтобы открыть пляж в Павловске, власти провели грандиозные работы по очистке водоема и обустройству территории. Ландшафт прибрежной зоны выравняли с помощью специальной техники, берег усыпали песком, который доставали со дна озера. На территорию провели водопровод и электричество, установили спасательную вышку. И самое главное — вход на пляж после всего этого остался совершенно бесплатным.