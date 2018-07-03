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Выпускник в Москве впервые набрал 400 баллов, сдав четыре ЕГЭ — обязательные русский язык и математику и два по выбору — на высший балл. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Он уточнил, что дополнительными предметами были химия и биология.

Кравцов также отметил, что в ситуации "нет ничего удивительного", добавив, что в будущем будут появляться такие дети.

"Пять лет нам потребовалось, чтобы выйти на устойчивое и объективное проведение экзамена. Дети это понимают и много учатся, и стараются", — добавил глава ведомства.

Напомним, основной этап Единого госэкзамена проходил в 2018 году с 28 мая по 2 июля. В нем поучаствовали свыше 730 тысяч выпускников.