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Воспаление сухожилия одной из мышц голени выявлено у полузащитника российской сборной по футболу Юрия Жиркова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу национальной команды.

34-летний Жирков провел на чемпионате три матча. В игре 1/8 финала ЧМ-2018 против испанцев его заменили перед началом второго тайма из-за повреждения.

Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сообщил, что Жирков, вероятно, больше не сможет сыграть на мундиале из-за проблем с ногой. Он добавил, что полузащитник может быть готов лишь к финалу, если у сборной получиться туда пробиться.

Данных о точных сроках восстановления футболиста нет.

В минувшее воскресенье,россияне в серии послематчевых пенальти победили команду Испании. В четвертьфинале им предстоит сразиться со сборной Хорватии. Игра пройдет 7 июля в Сочи.