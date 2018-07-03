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Крупный пожар разгорелся днем во вторник, 3 июля, в торговом центре "Северяне" в Краснодаре. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.

Предварительно установлено, что воспламенение произошло на территории складских помещений ТЦ. На место направлены силы и средства МЧС, ведется разведка обстановки, добавил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону подтвердили факт крупного пожара на территории Карасунского внутригородского округа Краснодара.

По данным ТАСС, площадь пожара в ТЦ "Северяне" составляет порядка 500-600 квадратных метров, людей эвакуируют.

Трехэтажный торговый центр "Северяне" занимается продажей строительных материалов, оборудования, отделочных материалов.