Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 100 квадратных метров продают на 10 этаже монолитной высотки на улице Лазурной в Барнауле за 6 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Автор объявления подчеркивает, что в жилье выполнен эксклюзивный дизайнерский ремонт.

Просторная кухня разделена на рабочую и обеденную зоны. Санузел отделан современным кафелем.

Также в квартире оборудован тёплый пол, температуру которого можно регулировать по желанию. Установлена современная система подсветки, дающая мягкий и тёплый свет.

Имеется просторная застекленная лоджия. Во дворе есть парковочные места. В шаговой доступности находятся новая школа №132 и детский сад №262, а также стадион, магазины, торговые центры, больницы.