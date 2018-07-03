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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал РФ выплатить задолженность СССР по премиальным облигациям государственного внутреннего выигрышного займа, которые были выпущены в 1982 году. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на опубликованный документ суда.

Говорится, что РФ после распада Советского Союза обязала обязалась рассчитаться по задолженности держателям облигаций, однако не исполнила данные обязательства.

"Сегодня в решении по делу "Волокитин и другие против России" ЕСПЧ единогласно признал нарушение статьи 1 протокола №1 европейской конвенции по правам человека в отношении некоторых участников", — цитирует агентство текст документа.

Суд постановил, что Россия должна уплатить разные суммы трем из 15 заявителей, а также дополнительно выделить каждому по 1800 евро в качестве возмещения морального ущерба.

Остальным истцам необходимо возместить судебные издержки суммой от 30 до 1500 евро.