Фото: twitter.com

Футболисты японской сборной необычным образом поблагодарили организаторов ЧМ-2018 после матча 1/8 финала турнира с Бельгией, который завершился со счетом 2:3 в пользу бельгийцев. Об этом пишет "Чемпионат".

После игры японцы прибирались за собой в раздевалке и оставили записку, в которой на русском было написано "спасибо". Снимок из раздевалки появился в Twitter-аккаунте Walsh U. Soccer‏.

Ранее подобным образом себя проявили болельщики из Японии, которые привели в порядок трибуны после матчей своей команды.

Японская сборная уступила бельгийцам в матче 1/8 финала ЧМ-2018. В четвертьфинале сборная Бельгии встретится с Бразилией.