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Туроператор DSBW-Tours объявил о приостановке своей деятельности со вторника, 3 июля, из-за невозможности исполнить обязательства перед банком и клиентами. Об этом пишет РБК, ссылаясь на собственника компании Карена Гончарова.

Он подчеркнул, что клиенты туроператора застрахованы в двух компаниях — "Инвест-Страх" и "Орбита" — и смогут получить компенсацию.В СК "Орбита", которая выступает финансовым гарантом DSBW, сообщили изданию, что пока не получали официальных уведомлений от туроператора.

"Уход моей компании я воспринимаю как смерть близкого человека и хочу попросить прощения у всех нынешних и бывших сотрудников, у многолетних клиентов за то, что произошло сегодня", — написал Гончаров.

DSBW пока не обращался ни в Ростуризм, ни в ассоциацию "Турпомощь", отметил директор ассоциации Александр Осауленко. "Турпомощь" направила туроператору запрос с просьбой разъяснить ситуацию, однако ответ еще не был получен. Сколько туристов может пострадать от прекращения деятельности туроператора, пока неизвестно: в "Турпомощи" ждут данных DSBW. По словам Осауленко, туроператор "давно сбавил обороты", однако денег для выполнения обязательств перед туристами у компании хватит. "Недавно туроператор перестраховал свою деятельность на 50 млн [руб], плюс у него 700 тыс. [руб] — фонд персональной ответственности, поэтому, по нашим экспертным оценкам, этого хватит для выполнения обязательств перед туристами", — цитирует издание его слова.

Туристическая компания начала работать в 1991 году и предлагала путевки в страны Западной Европы и Скандинавии. DSBW в основном работает напрямую с гостиничными сетями и транспортными компаниями без посредничества со стороны зарубежных операторов, отмечается на ее сайте.

Согласно информации из Федерального реестра туроператоров, в прошлом году DSBW обслужил в сфере выездного туризма 1134 клиента. Общая цена турпродукта составила 53,992 миллиона рублей. Таким образом, средняя стоимость одного турпакета составила порядка 47,6 тысячи рублей.