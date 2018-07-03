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В ГИБДД прокомментировали поправки к закону о вождении в нетрезвом виде. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт ведомства.

Напомним, с 3 июля в РФ вступили поправки в закон о нетрезвом вождении. Теперь к административной ответственности могут привлечь водителей при наличии более 0,3 грамма на литр крови.

В ГИБДД добавили, что ранее факт употребления алкоголя определялся наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, которая превышает возможную суммарную погрешность измерений — 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

При этом при установлении факта употребления алкоголя по содержанию этилового спирта в крови присутствовал ряд проблем, подчеркнули в ведомстве.

Сложности возникали при необходимости проведения медосвидетельствования лиц, которые нуждались в экстренной или неотложной медпомощи или пострадали в ДТП.

В ГИБДД добавили, что поправки послужат профилактической мерой и станут гарантом неотвратимости наказания за нарушения ПДД.