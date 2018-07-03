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Правоохранители пресекли деятельность банды мошенников, которые похитили порядка 40 миллионов рублей со счета VIP-клиента Сбербанка в Санкт-Петербурге. Среди задержанных есть сотрудники банка, пишет "Интерфакс", ссылаясь на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, в преступную группу входили девять участников. Задержанные перевели около 40 миллионов рублей с личного счета клиента в сберегательные сертификаты и пытались обналичить их в городских отделениях банка.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В свою очередь в пресс-службе банка подтвердили информацию о произошедшем. "В результате внутреннего расследования службой безопасности банка были выявлены подозреваемые и инициировано обращение в правоохранительные органы. Участники мошеннической схемы были установлены, среди них выявлены как сотрудники банка, так и третьи лица", — цитирует агентство пресс-службу Сбербанка.

Там отметили, что подозреваемых сотрудников сразу же уволили, а деньги в полном объеме вернули потерпевшему.