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Следователи обвинили фигурантов дела о взрыве в петербургском метро в прошлом году в участии в деятельности террористического общества. Об этом пишет RT.

Согласно заявлению представителя следствия в суде, за взрывом стоит террористическая организация "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ).

Напомним, ранее сообщалось, что Следственный комитет установил всех причастных к теракту в петербургском метро.

6 марта стало известно, что силовики задержали участника террористического сообщества, глава которого причастен к теракту в Петербурге.

Взрыв в метро произошел 3 апреля прошлого года. Его жертвами стали 16 человек, включая террориста-смертника, более 50 человек пострадали.