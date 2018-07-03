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Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и машины ВАЗ-2108 произошло в Бийске. Об этом пишет "Бийский рабочий", ссылаясь на паблик "Аварком Бийск "Все ДТП Бийска".

Уточняется, что мотоцикл столкнулся с легковушкой вечером во вторник, 3 июля, в районе элеватора. Водитель отечественного авто смотрел на встречный автомобиль, и по этому не обратил внимание на зеркало заднего вида. В результате двигавшийся в попутном направлении мотоцикл врезался в дверь "восьмерки".

В сообщении сказано, что мотоциклист после аварии сделал тройное сальто. "Все живы", — пишет издание.