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Депутаты поддержали в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают повышение в 2019 году ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. "За" проголосовали 318 депутатов, "против" — 97, пишет РБК.

Правительство, которое внесло в Думу законопроект о повышении НДС 16 июня, сообщало, что маневр принесет бюджету дополнительно 620 миллиардов рублей в год, а деньги будут направлены "на развитие социальной инфраструктуры: образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культуру" — то есть на цели, которые были обозначены майским указом президента, говорил первый вице-премьер Антон Силуанов. При этом сохранятся льготы по НДС на социально значимые товары и услуги.

Законопроект позволит привлечь дополнительные деньги на реализацию национальных целей, сказал замминистра финансов Илья Трунин, который представляет правительственную инициативу. "Во-первых, это налог с максимально широкой базой. Во-вторых, наличие льготной ставки по НДС предполагает, что цены на социальные товары не изменятся", — добавил он. Кроме решения задач майского указа повышение НДС является также и чисто фискальной мерой, сказал Трунин. "Это налог с максимальной доходной базой и максимально нейтральной. Поэтому законопроект является бизнес-ориентированным", — подчеркнул замглавы Минфина.

По словам главы думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, решение по НДС является взвешенным, с ним согласны даже руководители бизнес-объединений. Он добавил, что с 2004 года по сегодняшний день лишь на снижении ставки бизнес сэкономил 5,2 триллиона рублей. Данные деньги компании могли расходовать на развитие, добавил он. "Все они понимают, что эти 2% являются, по существу, вкладом бизнеса в развитие страны и социальную поддержку населения", — добавил он.

Эксперты считают, что повышение ставки НДС до 20% приведет к снижению ВВП, потребления, инвестиций и внешней торговли РФ по сравнению с гипотетической траекторией, которая построена без налоговых изменений. Подобный вывод содержится в статье заведующего лабораторией макроэкономического моделирования Института Гайдара Андрея Полбина, отмечает издание. Сам кабмин никаких расчетов экономических последствий повышения НДС пока не предоставляло, кроме оценки влияния на инфляцию, на этом во время пленарного заседания акцентировали внимание и представители разных фракций.

Силуанов добавлял, что из-за повышения НДС инфляция может ускориться в следующем году в пределах 1,5 п.п., до 4–4,5%, а Центробанк оценивал, что планируемые налоговые изменения увеличат инфляцию примерно на 1 п.п., при этом бизнес может начать закладывать будущее повышение НДС в цены уже в текущем году.