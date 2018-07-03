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СМИ: "Реал" готов продать Роналду "Ювентусу" за 100 млн евро

, ИА "Амител"
Туринский клуб готов платить футболисту 30 млн евро в год

Фото: getwallpapers.com

Туринский "Ювентус" готов предложить игроку португальской сборной и мадридского "Реала" Криштиану Роналду контракт до 2022 года с зарплатой в 30 миллионов евро в год. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Marca.

Ранее об интересе клуба к португальскому форварду сообщило итальянское издание Tuttosport. По данным Marca, итальянский клуб достиг устной договоренности с 33-летним футболистом.

Издание пишет, что ранее, по данным СМИ, Роналду отказался от предложенного "Реалом" повышения зарплаты, в результате которого форвард получал бы порядка 32,5 миллиона в год с учетом бонусов, так как хочет получать фиксированную зарплату в размере свыше 30 миллионов евро без всяких дополнительных условий.

Также сообщалось, что чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" готов предложить Роналду контракт с годовой зарплатой в 45 миллионов. Португальцем интересуются такие команды как "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенал". СМИ пишут, что форвард добился снижения суммы отступных до 120 миллионов евро, чтобы облегчить уход из клуба. Однако это не касается ни "ПСЖ", ни "Барселоны".

Издание Tuttosport ранее отметило, что агент португальца Жорже Мендеш недавно наладил отношения с руководством "Юве". Он организовал трансфер в Турин другого своего подопечного Жуана Канселу. За переход защитника "Валенсии" в клуб "Ювентус" заплатил 40 миллионов.

Роналду в минувшем сезоне провел в составе "Реала" 44 матча в разных турнирах, забив 44 мяча, и стал победителем Лиги чемпионов. На ЧМ-2018 португальская сборная вылетела после матча 1/8 финала с командой Уругвая. Роналду стал автором четырех голов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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